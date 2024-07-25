С начала года по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" было рассмотрено 25 административных дел. По 19 административным делам вынесены постановления о наложении административного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дел значительно сократилось. Так, за первые шесть месяцев 2023 года судом было рассмотрено 41 дело.

— Рассматривая дела данной категории судьи обращали внимание на доказанность обстоятельств по невыполнению родителем обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего ребенка, приведшего к последствиям, в виде совершения несовершеннолетним противоправного деяния. Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, не предоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их поведением могут служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка. Однако, это может быть также вызвано стечением обстоятельств или иных условий, повлиявших на поведение подростка в определенной ситуации, хотя социально-бытовые условия несовершеннолетнего хорошие и родителями создаются благоприятные условия для его развития, — сообщили в суде.

В ведомстве добавили, что по шести делам из 25 производство прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения родителями.

Согласно информации сайта Kodeksy-Kz.com, сумма штрафа по статье 127 КоАП РК составляет: на физических лиц 5 МРП, на должностных лиц 10 МРП.