Из четырех пациентов с коронавирусной инфекцией, один - житель Туркестанской области. Он работает вахтовым методом в Российской Федерации. Остальные трое - граждане Таджикистана и Кыргызстана, занимаются грузоперевозками. - На автопереходе на границе с РФ на посту «Сырым» при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, при проведении экспресс-диагностики грузоперевозчикам выявлен положительный результат, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный и провизорный стационары, - сообщили в Оперативном штабе госкомиссии. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, все перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 6 мая в области выявлено 203 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели — 41.