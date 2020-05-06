Еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению чрезвычайного положения. 60 медиков неделю живут в инфекционном стационаре Атырау Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Атырауской области достигло 223 человек. В числе 14 зараженных оказалась 8-летняя девочка, жительница Махамбетского района. Она проходила лечение в Центральной районной больнице. Коронавирус был подтверждён при сдаче ПЦР-теста, после чего согласно алгоритму действий девочку госпитализировали в инфекционный стационар. Также среди заболевших оказалась и жительница Индерского района, 24-летняя беременная женщина. С коронавирусной инфекцией также был госпитализирован 24-летний студент, прибывший из Астрахани 4 мая. До подтверждения анализов на наличие Covid-19 молодой человек находился в карантинном стационаре. В настоящее время очаги заражения у всех троих выявляются, устанавливается круг контактных лиц. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 4298, вылечились 1299 человека, умерли - 29. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  