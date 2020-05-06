Парад Победы и массовые мероприятия 9 мая отменили, но это не значит, что участники исторических событий останутся без внимания, говорят пресс-службы РгК «Батыс». В рамках патриотической акции «Мы - наследники Победы!», посвященной празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне военный оркестр воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан исполнял композиции военных лет под окнами дворов ветеранов Великой Отечественной войны Сафина Хамзы Абдрахмановича, Скаленко Вениамина Пантелеевича и Гапича Ивана Степановича. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Военные музыканты исполнили композиции «День победы», «Катюша», «Смуглянка», «Прощание славянки!» и «Майский вальс». Гвардейцы совместно представителями партий «Нур Отан» с соблюдением повышенных мер безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции поздравили ветеранов Победы с приближающимся юбилеем Великой Победы и вручили продуктовые корзины и благодарственные письма. Солдаты Победы поблагодарили гостей за внимание и заботу, проявленные по отношению к ним в преддверии значимого для всех праздника, и заверили, что очередную годовщину Победы постараются встретить в добром здравии. - Со дня окончания войны прошло уже 75 лет, однако до сих пор мы помним те жуткие времена. Я желаю нынешнему поколению чистого неба над головой, чтобы они никогда не познали такой жестокой войны,- сказал Иван Гапич. Получить такой неожиданный сюрприз было очень приятно и вместе с тем трогательно для Ивана Степановича. Иван Гапич участвовал в ожесточенных боях Великой Отечественной войны, награжден медалями "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", а также Орденами "Красной Звезды" и "Славы 3-й степени". Лично участвовал в историческом Параде Победы на Красной Площади Москвы 24 июня 1945 года. В январе 1966 года Иван Степанович был назначен первым заместителем прокурора Уральской области и в 1986 году ушел на заслуженный отдых. - Наша первостепенная задача и наш долг сегодня - позаботиться о каждом из этих заслуженных людей, выразить им нашу глубокую признательность за их ратный и трудовой подвиг, окружить заботой и вниманием, дойти до каждого ветерана, чтобы поздравить их с Днем Великой Победы и, по возможности, вовлечь в орбиту праздничных мероприятий, – подчеркнул заместитель командира воинской части 5517 по воспитательной и социально-правовой работе Жанибек Сарсенов. Стоит отметить, что подарки фронтовикам организаторы передали после медицинского осмотра и специальной обработки подъездов. Акция проходит при строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий. aTVvcvxaSEEМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.