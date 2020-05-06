- Многие пользователи фейсбук наблюдали за вырубкой деревьев по проспекту Азаттык, это вызвало большое негодование. Хотелось бы прояснить некоторые нюансы. Деревья находятся на территории частной собственности, из-за совсем близкого расстояния деревьев от здания корневая система разрушала фундамент здания, владелец также сообщил о нареканиях от автовладельцев из-за того что листва закрывала светофор, - сообщили в ЖКХ г. Атырау. В отделе ЖКХ уверяют, что вырубка была большой утратой и без того маленького лесного фонда в городе. - Пользуясь случаем хотелось бы обратится к предпринимателям имеющим на территорий деревья, относится к ним с бережным уходом и вниманием, чтобы не допускать подобных случаев, - отметили в ЖКХ г. Атырау.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.