Ежегодная потребность ЗКО в воде составляет 107 млн кубометров. Однако в водохранилищах области имеется лишь 74 млн кубометров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель ЗКОФ «Казводхоз» Нурболат Жумагалиев, в 2019 году в области наблюдался дефицит воды из-за малого притока в реках Урал, Большой и Малый озен. Такая ситуация сложилась в далеком 1967 году.
– В прошлом году уровень воды на реке Урал составил отметку 240 сантиметров, в этом году на 5 мая эта цифра составила 285 сантиметров. Хотя в среднем уровень воды реки Урал составлял 594 сантиметра. 80% воды трансграничной реки Урал в основном пребывает к нам из РФ. Весеннее половодье зависит от осенней влажности, количества осадков, а также от запасов в водоемах РФ. Урал формируется из вод Ириклинского водохранилища, проектная вместимость которой составляет 3 млрд 257 кубометров воды, - говорит Нурболат Жумагалиев.
По мартовским прогнозам «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ» уровень воды реки Урал в городе Уральск должен был составлять 550-650 сантиметров. Однако в связи с погодными условиями эти прогнозы не сбылись.
– В апреле этого года предприятие сделало новые прогнозы, согласно которым уровень воды в нашем регионе должен составить 200-300 сантиметров. Данные прогнозы, скорее всего, сбудутся. Если проектная мощность кировского водохранилища составляет 62,9 млн кубометров воды, то сейчас оно заполнено на 58%, Битикское водохранилище - на 47%, Донгелек - на 38%, Пятимарское водохранилище - на 53%. К сожалению, дефицит воды не обошел стороной и реку Чаган, которая считается трансграничной рекой. Свое начало берет из Оренбургской области, протяженность составляет 226,5 километра. В реку Чаган попадает река Деркул, протяженность которой составляет 100 километров. В данный момент в реке имеется вода в 15,2 млн кубометров. Этих запасов хватит на то, чтобы полностью обеспечить водой все дачные участки и крестьянские хозяйства, - рассказал Нурболат Жумагалиев.
Что касается рек Большой и Малый узень, то обе они берут начало в Саратовской области РФ. В 2019 году на этих реках наблюдался значительный дефицит воды. Вследствие этого южные и западные части ЗКО испытывали нужду, более 50 тысяч человек и около 971 тысяч КРС и МРС столкнулись с проблемой водообеспечения. Кроме того, 14 водоочистительных сооружений, которые обеспечивают чистой питьевой водой жителей Казталовского и Жангалинского районов также почувствовали дефицит воды.
– Ежегодно чтобы обеспечить водой население области, требуется 107 млн кубометров воды из Волги. Однако Казахстан оплачивает лишь 50-60% из этого количества. В России водообеспечение осуществляется с помощью пяти каскадных насосных станций, что также влияет на стоимость воды. В последние годы качество воды в нашей области заметно снизилось. Вода стала зеленой и соленой, это отрицательно сказывается на развитии животноводства. Чтобы решить эту проблему необходимо из республиканского бюджета выделить дополнительные средства на 107 кубометров воды из Волги. В 2020 году из бюджета страны были выделены 1 млрд 964 млн тенге на оплату воды из Волги. Этой суммы хватило лишь на 74 млн кубометров воды. Чтобы полностью закрыть потребность нашей области, необходимо еще 35 млн кубометров воды, стоимость которой составит почти 1 млрд тенге. С просьбой выделить эти средства акимат ЗКО в марте этого года направил письмо в министерство экономики РК, - добавил Нурболат Жумагалиев.
Ранее сообщалось, что в этом году сброс воды в реку Урал увеличится
вдвое. Тогда Ринат Шауенов сообщил, что конце марта объем сброса воды увеличится до 180 кубометров в секунду. Между тем, стало известно, что сейчас сброс воды с Ириклинского водохранилища сократился. Впрочем, в управлении природных ресурсов проблему в этом не видят. Руководство уверяет, что Ириклинское водохранилище не играет большого значения в формировании Урала, так как две трети стока Урала формирует за счет реки Сакмара.
5 мая Ринат Шауенов во время брифинга в РСК сообщил, что отметка воды на гидропосту Урал-Уральск составляет 285 сантиметров, что на 45 сантиметров выше прошлогоднего показателя.
