Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе Атырауской области, на месторождении Тенгиз было принято решение развернуть провизорный стационар на 300 мест. В постановлении главного государственного санитарного врача Атырауской области ТОО «Тенгизшевройл» совместно с акимом Атырауской области предписывается на месторождении Тенгиз развернуть провизорный стационар на 300 мест для лиц с признаками, не исключающими COVID-19 с учетом количества работающих. По постановление санитарного врача Атырауской области на территории месторождения Тенгиз, также был введен особый режим и дополнительные ограничения во время карантина: 1) Организовать карантинные койки в вахтовых поселках, в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными COVID-19. 2) Запретить въезд и выезд транспортных средств с месторождения Тенгиз, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства на месторождении. 3) Запретить движение людей с 21:00 до 5:00 внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала, задействованного в поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения Тенгиз к месту постоянного проживания, а также работников, задействованных в их транспортировке, работников медицинского отдела (в случае оказания неотложной медицинской помощи), работников службы пожаротушения, службы охраны объектов, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения и персонала соблюдающего пост в месяц Рамазан. 4) Обеспечить 14-дневный карантин с исследованием ПЦР на COVID-19 вновь прибывающих работников. Организовать при въезде/выезде в вахтовые поселки медицинский осмотр, в том числе термометрию. 5) Установить блокпосты на всех въездах и выездах месторождения Тенгиз. Не допускать выезд с территории месторождения лиц, не прошедших тестирование на Covid-19, за исключением лиц, подпадающих под демобилизацию. 6) Обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий (перемещение между этажами, комнатами) посредством камер видеонаблюдения в жилых блоках. 7) Обеспечить оцепление карантинной зоны, не допускать въезда в вахтовый поселок, а также несанкционированного проникновения людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.