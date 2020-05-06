Иллюстративное фото из архива "МГ" Пациенты с коронавирусной инфекцией - это жители Западно-Казахстанской области, работающие на месторождении Тенгиз Атырауской области. Все были госпитализированы в карантинный стационар как контактные с ранее выявленными больными с коронавирусной инфекцией. - По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в Оперативном штабе госкомиссии.