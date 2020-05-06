Всего на 6 мая в ЗКО зарегистрировано 208 человек с инфекцией COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" Пациенты с коронавирусной инфекцией - это жители Западно-Казахстанской области, работающие на месторождении Тенгиз Атырауской области. Все были госпитализированы в карантинный стационар как контактные с ранее выявленными больными с коронавирусной инфекцией. - По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение.  В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в Оперативном штабе госкомиссии.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 6 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 4344, вылечились 1387 человека, умерли - 30. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.