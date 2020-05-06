ГАЗ-ММ (полуторка) — грузовой автомобиль Горьковского автозавода грузоподъемностью 1,5 т (1500 кг).

Заместитель акима города Уральска Бакытжан Нарымбетов рассказал, что завод "Зенит" в канун праздника Победы подготовил сюрприз городу в виде грузового автомобиля, мины и макета торпеды. - Все мы знаем, что этот завод имени Ворошилова, а ныне "Зенит", заработал в сентябре 1941 года, - отметил замакима Уральска. - Все эти годы заводчане трудились на нем целыми поколениями. А сейчас преподнесли уральцам подарок, который будет радовать их на площади Победы. Директор завода "Зенит" Вячеслав Валиев отметил, что завод внес огромную лепту в победу над фашисткой Германией. А в военное время тут производили нужную для фронта продукцию. - Мы сегодня дарим морскую мину, именно ту, которая была изготовлена в военные годы здесь, и когда было 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы ее забирали из Санкт-Петербурга, привезли ее из военно-морского музея. Также тут находится макет торпеды. В военное время наш завод изготовил более трех тысяч подобных мин и более 300 торпед. Это единственный завод в Уральске, который награжден боевым орденом, и мы гордимся тем, что продолжаем традиции тех ветеранов, которые работали тут в 1941 году, - пояснил Вячеслав Валиев. После чего директор завода "Зенит" поздравил всех уральцев с праздником Победы и пожелал здоровья, благополучия, мира и согласия. А заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов вручил заводчанам благодарственные грамоты от имени акима города Уральска Абата Шыныбекова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.