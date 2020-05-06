По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +28, ночью +15. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 31 градуса, ночью +18. В Актобе днем до 26 градусов тепла, ночью +9. В Актау ожидается дождь, днем +24 градуса, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.