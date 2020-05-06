ЧП произошло сегодня, 6 мая, в 14.00 на блокпосту в районе п. Желаево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sEw6W66UvWY В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что житель района Байтерек при объезде шлагбаума блокпоста на автомашине "Газель" оказал неповиновение сотрудникам полиции. - При объезде шлагбаума блокпоста водитель оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. При этом он наехал на стопу полицейского. После этого сотрудник полиции был доставлен в травмпункт Областной клинической больницы с диагнозом "ушиб левой стопы". После осмотра был отпущен домой, - сообщили в пресс-службе полиции. В отношении водителя "Газели" был составлен протокол по ст.610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Согласно медосвидетельствованию, водитель был трезв. Напомним, 30 марта на блокпосту, расположенном на пересечении улиц Айткулова и Жангир хана, водитель автомашины ВАЗ 2115 отказался остановиться по требованию сотрудников полиции. 61-летний житель города Уральск не реагировал на предупреждающие сигналы полицейских, объехал патрульных и врезался в бетонный блок ограждения. В салоне авто находились пассажиры, жертв и пострадавших нет. Водитель был привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК.   Через блокпост пытался прорваться водитель "Газели" в ЗКО. Пострадал полицейский (видео) Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.