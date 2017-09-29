Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудники полиции задержали мошенников, которые крадут сотовые телефоны, попросив их «на один звонок». - 20 сентября этого года примерно в 20 часов молодой парень - житель Бурлинского района, находясь по улице Ковалева в городе Уральск попросил мобильный телефон у 60-летней женщины, чтобы позвонить. Затем он его украл. Такой же случай произошел и возле магазина, 26–летний парень также попросил телефон у девушки на звонок, после чего украл его, - рассказали в ДВД ЗКО. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество". В ДВД ЗКО отметили, что данный вид преступления происходит из-за доверительных отношений самих граждан.