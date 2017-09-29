Данный праздник проходит в целях воспитания казахстанского патриотизма и профессиональной гордости, а также общечеловеческой солидарности. В этот день страна чествует всех, кто верен рабочей профессии и совершает подвиги в ратном труде и мирных делах, отметила в своем выступлении заместитель акима области Бибигуль Конысбаева. В ходе торжественного мероприятия стали известны имена победителей конкурса «Еңбек жолы». Лучших определяли в таких номинациях, как «Трудовая династия», «Трудовые коллективы» и «Молодые рабочие и их наставники». По итогам конкурса в номинации «Трудовая династия» лауреатом стала семья Рамазановых из Каратобинского района, семья Курманиязовых из Таскалинского района, семья Боранбаевых из Акжайыкского района, семья Шаховых и семья Мановицких из Уральска. Победителем в номинации «Трудовая династия» стала семья Закировых из Уральска. В номинации «Молодые рабочие и их наставники» лауреатами конкурса в качестве лучших наставников молодых рабочих стали Гульнар Имангалиева из Акжайыкского района, Гайса Махимов из Бокейординского района, Бейбит Муканов из Казталовского района, Толкын Ашыкова из Каратобинского района, Самиголла Аймакашев и Николай Кондопуло из Уральска. Победителем в данной номинации был признан Тилек Харин из Уральска. В номинации «Самый молодой рабочий» лауреатами были признаны Роман Маноли из Теректинского района, Нуркен Казыбай из Зеленовского района, Нурлыбек Хаирлиев из Жанибекского района. В онлайн-голосовании конкурса номинацию «Самый молодой рабочий» наибольшее количество голосов набрала Айгерим Молдагалиева из Уральска. Победителем в данной номинации стал Сергей Соболев. В ходе мероприятия председатель областного центра профсоюзов Ербол Салыков Почетным знаком «За вклад в профсоюзы» наградил Салауата Агдаутова и Ирину Ахмедзянову. Почетной грамотой от президента федерации профсоюзов Республики Казахстан была награждена Светлана Куткожина. Благодарственным письмом от акима области была награждена Жанслу Туремуратова.