Авария произошла на трассе Самара-Шымкент 15 октября в 20.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло неподалеку от поселка Махамбет Зеленовского района ЗКО.  Автомобиль Toyota Highlander, которым управлял 35-летний житель села Погодаево, перевернулся. На месте ДТП скончалась 32-летняя пассажирка. - Водитель с диагнозом политравма, закрытый перелом левой ключицы, ушибы внутренних органов госпитализирован в областную клиническую больницу. Расследование по факту ДТП ведет Приуральный отдел полиции, - сообщила инспектор МПС УВД г.Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Руслан АЛИМОВ