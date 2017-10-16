Как сообщила руководитель отдела по защите прав потребителей ДКРЕМ Эльмира КИМАТОВА, из всего количества обращений 64 поступило с жалобами на сферу розничной торговли. - 23 - обращения граждан по факту продажи товаров несоответствующего качества бытовой техники и сотовых телефонов. Согласно закону, продавец при продаже товара обязан предоставить всю информацию о товаре - наименование товара, знак соответствия, товарный знак изготовителя, страну происхождения, его стоимость, гарантийный срок, дату и место изготовления и наименование продавца (фирменное наименование), - пояснила Эльмира КИМАТОВА. Также были обращения по поводу того, что товар отказывались менять, или же покупателям самим приходилось нести его в сервисный центр и даже платить за экспертизу. - При предъявлении товара, который необходимо заменить, процедура обмена должна пройти в течение 30 календарных дней. Если же у продавца нет подобного товара в наличии, то обмен может затянуться еще на 10 календарных дней, но не дольше, - отметила руководитель отдела. Стоит отметить, что ранее в департамент по защите прав потребителей чаще всего обращались с жалобами на розничную торговлю продуктов питания, а сейчас бытовой техники и мобильных телефонов.