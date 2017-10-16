Иллюстративное фото с сайта kaznews.kz Воры проникали в квартиры путем отжима пластиковых окон, на данный момент удалось выяснить, что меньше чем за месяц банда успела обвороовать 9 квартир. - Если пострадавшие жители смогут распознать свои вещи, изъятые у парней, можно будет говорить, что эпизодов краж было совершено больше 9. Есть еще несколько сотовых телефонов, хозяева которых еще не нашлись, они находятся в ГОП-2 - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В настоящее время свои вещи опознали по 3 эпизодам жители микрорайона Балауса, и по 6 эпизодам жители микрорайона Аксай. Задержанные водворены в ИВС, начато досудебное расследование по ч.2ст.188 "Кража". - В числе изъятых вещдоков - сотовые телефоны, планшеты, приставки, золотые украшения на общую сумму свыше 1 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД.