Мы ждем вас по адресу: г. Атырау, ул.Атамбаева, 18. Телефон: 8 (7122) 76-66-00; +7 (775) 076-66-00.

В прекрасный солнечный день около гипермаркета «MASTER» собралось более 300 участников акции. Желающих выиграть главный приз путевку в Дубай было очень много. Перед началом розыгрыша взрослых и детей развлекали Бэтмен и Пони.Торговая сеть строительных материалов «MASTER» нравится горожанам и жителям области как разнообразием товаров и доступными ценами, так и тем, что здесь часто проводятся распродажи и интересные акции для покупателей. Вот и на этот раз компания на проведение розыгрыша приготовила множество призов.— Для участия в розыгрыше главного приза, путевки в Дубай, и других ценных призов нужно было с 20 июля по 30 сентября купить в наших магазинах товары на сумму от 30000 тенге, зарегистрироваться и с полученными купонами прийти на розыгрыш, — рассказала. — В дальнейшем наша компания также планирует проведение аналогичных акций и сюрпризов для наших покупателей.Доставать счастливые номера выигрышных купонов из лототрона организаторам розыгрыша помогали маленькие гости, которые также получили сувенирные подарки от компании: блокноты, футболки и кепки с логотипом. Участники, которым выпала удача выиграть ценные призы, уходили счастливыми.Представители компании разыграли очень много интересных и полезных подарков: флешки, сумку для ноутбука, наборы инструментов, дрели, болгарки, сертификаты на набор обоев, денежные сертификаты от 10000 до 50000 тенге на покупку строительных товаров в магазинах «MASTER» и многое другое.Счастливым обладателем главного приза розыгрыша стала жительница Атырау Люция ДАВЛЕТОВА.— Я и не думала, что так бывает. Вообще даже не надеялась, если честно, но когда выиграла сертификат — обрадовалась очень! Все лето мы с мужем делали ремонт, и приобретали товары в «MASTER», а теперь сможем отдохнуть! Спасибо за такую возможность. Желаю гипермаркету «MASTER» ещё больше благодарных клиентов и удачи в работе! — рассказала Люция.Компания «MASTER» на рынке уже 18 лет и зарекомендовала себя как одного из лидирующих предприятий по реализации и поставке качественных строительных товаров от ведущих мировых производителей.В магазинах торговой сети «MASTER» вы можете приобрести обои, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат, сухие строительные смеси, лакокрасочные изделия, инструменты и многое другое. Компания предоставляет своим покупателям услуги по доставке товаров. Товары помимо наличного и безналичного расчета также можно приобрести в кредит и в рассрочку. И помните — для ремонта нужен «MASTER»!Новости Компаний