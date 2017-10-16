Фото из архива "МГ" Сегодня, 16 октября, в Атырау состоится необычный спортивный турнир под названием «Восьмерка микст», в ходе которого 8 профессиональных футболистов ФК «Атырау» сыграют в паре с 8 теннисистками. Почетным гостем мероприятия станет победительница Ролан Гарроса и Уимблдона в паре, обладательница "Золотого сета" Ярослава ШВЕДОВА. - Данное мероприятиее уникально тем, что оно проводится впервые не только в Атырауской области, но и в Казахстане в целом. Для нас важно развитие игровых видов спорта в регионе, в частности, тенниса, который с каждым годом становится популярным видом спорта во всем мире, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ. По словам директора Атырауской областной федерации тенниса Веры ТИХОМИРОВОЙ, сегодня этим видом спорта в Атырау занимаются порядка 250 человек, из них 200 детей и 50 взрослых. - Мы надеемся, что приезд и общение с именитой спортсменкой Казахстана Ярославой ШВЕДОВОЙ даст стимул ребятам для занятий теннисом и к достижению новых высот в этом виде спорта. Отметим, что в 18.00 гости смогут получить автографы, а также сфотографироваться с Ярославой ШВЕДОВОЙ и футболистами "ФК Атырау".