Иллюстративное фото с сайта daily.ua Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 20 января примерно с 8:00 до 15:30, вблизи дома, по улице Спортивной в Уральске был угнан автомобиль марки "Пассат В5". Ущерб составил 1 миллион тенге. - Сотрудниками Абайского отдела полиции приняты-оперативно розыскные мероприятия. Был задержан мужчина 1986 года рождения, который дал признательные показания. Автомобиль был возвращен хозяину, - рассказали в ДВД ЗКО. Как отметили в ДВД ЗКО, также 20 января примерно в 00:30 часов в городе Аксай, путем взлома двери, грабитель проник в дом, где похитил ноутбук марки "Асер" и ключи от автомобиля. После чего угнал автомобиль марки "Тойота королла". Ущерб составил более 2,5 миллионов тенге. -Угонщик оказался мужчина 1986 года рождения. В настоящее время водворен в ИВС. Мужчине предъявлены обвинения по статье 188"Кража " УК РК и статье 200 "Угон" УК РК.