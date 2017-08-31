Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7-летняя девочка упала в сливной колодец, который находился вблизи частного дома, где она жила. - Ребенок был госпитализирован в больницу города Аксай. Не приходя в сознание, девочка скончалась, - сообщили в ДВД ЗКО. По данному факту ведется расследование. В Бурлинском РОВД данное происшествие зарегистрировано как несчастный случай.