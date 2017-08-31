В очистке набережной пригородного поселка Балыкшы приняли участие порядка 50 горожан, большая часть из которых - представители различных волонтерских организаций Атырау. Субботник стартовал с 10.00 и завершился ближе к вечеру. Волонтеры разделили территорию на несколько секторов. Весь мусор сначала собрали в мешки и коробки, затем по договоренности с ТОО "Спецавтобаза" весь груз был вывезен на городскую свалку. Для участников субботника был разбит небольшой лагерь, где они могли утолить жажду и перекусить. По словам волонтеров, общий объем мусора составил около 2 тонн, в основном - это бытовые отходы, которые оставляют после себя отдыхающие на берегу.