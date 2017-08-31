Среди пострадавших 4-летний ребенок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, 30 августа в Областную больницу Уральска обратились 7 пассажиров автобуса №4, который попал в ДТП. - У всех были диагностированы ушибы. Госпитализированных нет. 4-летний мальчик также был обследован и отправлен на амбулаторное лечение, - рассказал Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Напомним, 30 августа в районе остановки ПМК в пассажирский автобус №4 врезался "КамАЗ". С места происшествия скорая помощь забрала 4 пострадавших.