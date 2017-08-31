Справка: "В 2014 году была проведена: механическая очистка канала с ПК467 по ПК557, построены два сооружения ПС-5, П-4, было сделано четыре прудокопаний: ПК468+05, ПК490+15, ПК538, ПК579+85, семь автосбросов: ПК520, ПК535+50, ПК579, ПК596, ПК640+60, ПК655, ПК694 и пять водовыпусков: ПК468+05, ПК490+15, ПК538, ПК579, ПК640".

Справка: "Согласно Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» оформлены заключения о соответствии выполненных работ по проекту авторским надзором, заключения о качестве выполненных работ техническим надзором, и декларации соответствия подрядчиком, а также приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №159 от 29 ноября 2016 года утвержден Акт приемки объекта в эксплуатацию".

Справка: "В 2017 году из республиканского бюджета по программе "Эффективное управление водными ресурсами" подпрограмма «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием» на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды каскадами насосных станций из Саратовской области Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области Республики Казахстан выделено 1,2 миллиона тенге на подачу воды объемом 66,256 миллиона кубических метров, в том числе чуть более 31 млн м3 по реке Малый Узень и 35 млн по реке Большой Узень".

Справка: "В зоне влияния рек Большой и Малый Узени на территориях Казталовского и Жангалинского районов вода подается по руслу на санитарно-экологические цели, хозяйственно-питьевые нужды населения, на обводнение, также для создания проточности и поддержания необходимого уровня в русле рек и нормальной работы установок «Таза-су» по р. Малый Узень – населенных пунктов Бостандык, Коктерек, Жулдыз, Жанаказан, по р. Большой Узень – населенных пунктов Кайынды, Акпатер, Жалпактал, Жанажол, Карасу, Айдархан, Маштексай, Сатыбалды, Жас, Абиш, Малый Айдархан, а также в нижнем течении р. Малый Узень для наполнения озер Айдын, Сарыайдын".

Справка: "В 2017 году из республиканского бюджета по программе «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием» на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды каскадами насосных станций из Волгоградской области Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области Республики Казахстан на подачу 23,5 млн.м3 воды выделено 4,3 миллиона тенге. Стоимость услуг по подаче одного кубического метра волжской воды из Палласовской системы составляет 3,4 рублей". Замдиректора РГП «Казводхоз» отметил, что сумма, которую приходится выплачивать за поставленную воду с Росийской Федерации, каждый год разная.

Справка: Самый крупный водный канал в ЗКО - это Тайпакский магистральный водоканал. Далее - Фурмановский, Первомайский и Бударинский.

Кирово-Чижинский канал берет свое начало с Кировского водохранилища. Он был введен в эксплуатацию в 1970 году. Спустя десятки лет встал вопрос о необходимости реконструкции данного канала. Таким образом, в 2011 году было принято решение реконструировать Кирово-Чижинский канал для межбассейновой переброски воды из реки Урал в реку Большой Узень. Как рассказал заместитель директора РГП "Казводхоз" Тулеген ГУМАРОВ, ежегодно для подачи волжской воды в меженный период (Меже́нь - низкий уровень воды в реке, озере, фаза водного режима; период, когда сохраняется такой уровень. Википедия) в объеме 75,0-80,0 миллионов кубических метров из Российской Федерации в Западно-Казахстанскую область из республиканского бюджета выделяются средства в размере 1,1-1,2 миллиарда тенге.Тулеген ГУМАРОВ - Реализация этого проекта позволит ежегодно производить переброску воды из реки Урал в реку Большой Узень в объёме 25-50 млн. м3, тем самым сэкономить бюджетные средства в размере 600-700 миллионов тенге. Реконструкция Кирово-Чижинского канала разбита на четыре этапа, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. – Основной задачей реконструкции канала является организация подачи воды в реку Большой Узень для уменьшения водной зависимости Западно-Казахстанской области от подачи волжской воды на договорной основе из Российской Федерации на санитарно-экологические цели, а также для устойчивого водообеспечения населённых пунктов Акжайыкского, Таскалинского, Казталовского и Жангалинского районов, в которых проживают более 50 тысяч человек, имеются 918 тысяч голов скота и действует 14 локальных водоочистных сооружений для питьевого водоснабжения. Со слов Тулегена ГУМАРОВА, данный проект позволит обводнить пастбища четырех районов области. Тем самым будут созданы условия для животноводства и растениеводства. В проекте предусмотрены водовыпуски-лиманы, это говорит о том, что будет возможность улучшить сенокосные угодья. - В 2011 году началось реконструирование первого этапа данного канала. По проекту все строительные работы должны были быть выполнены в течение одного года подрядной организацией ТОО «Подводстрой» города Павлодар, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. - На данный этап было выделено из республиканского бюджета более 949 миллионов тенге. Но подрядная организация оказалась недобросовестной. Финансовой полицией была проведена доследственная проверка, в ходе которой был выявлен брак и переписки на сумму 423 миллиона тенге. По данному факту было заведено уголовное дело. С февраля 2014 года Таскалинским районным судом проводилась судебное разбирательство по этому объекту, и по решению суда директор ТОО «Подводстрой» Якунин Д.И. осужден, - пояснил Тулеген ГУМАРОВ. Как стало известно, в 2014 году за счет средств РГП "Казводхоз" было проведено техническое экспертное обследование объекта, там же были выполнены работы по договору подряда между комитетом водных ресурсов Казахстана и РГП Казводхоз" на сумму 172,65 миллиона тенге, где субподрядчиком выступил АО "Уральскводстрой".- На 2015 год остаток неосвоенных средств по первому этапу реконструкции Кирово-Чижинского канала составлял 153 миллиона тенге. На эти средства были определены исполнители работ в лице ЗКФ РГП "Казводхоз" и субподрядчика ТОО СК «АзияТехСтрой», - отметил собеседник. - Выполняемые по объекту с 2011 года строительно-монтажные работы были завершены в ноябре 2016 года.- Стоит отметить, что несмотря на долговременные выполнения строительных работ по первому этапу, была сделана механическая очистка канала с расширением участков протяженностью в 55,7 километра. Был произведен ремонт одного головного сооружения и ремонт рыбозащитного устройства. Построено два новых перегораживающих сооружения и проведены две реконструкции перегораживающего сооружения. Кроме того, построено три новых автодорожных моста и сделан демонтаж четырех уже существующих мостов. Построено 11 проходных автосбросов и еще шесть односторонних, два дюкера под каналом, четыре водовыпуска с разлива в канал и 16 водовыпусков в прудокопань, то есть водозабор. Было приобретено три передвижных насосных станции ДНУ-790/20. Протяженностью в 12, 3 километра была проведена мехочистка подводящих каналов и протяженностью 9,27 километра построены вытяжные каналы. Построено 16 прудокопаней. Отремонтировали шесть водовыпусков в оросительные каналы. Возведено четыре жилых дома с хозпостройками. На 10,3 километра построено внешнее электроснабжение ВЛ-10кв, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. По сообщению директора РГП «Казводхоз», сметная стоимость второго этапа реконструкции Кирово-Чижинского канала составила 854 миллиона тенге, в том числе строительно-монтажные работы - 831 миллион тенге. В 2016 году из республиканского бюджета на строительно-монтажные работы выделен 771 миллион тенге, а на 2017 год – 61 миллион тенге. Работы по договору между комитетом водных ресурсов МСХ РК и РГП «Казводхоз» были выполнены: ЗКФ РГП «Казводхоз» и субподрядчиками ТОО СК «АзияТехСтрой» и АО «Уральскводстрой». - По результатам проведенного второго этапа была проведена механическая очистка с расширением участка в 74,94 километра. Сделано четыре автосброса, построено одно новое перегораживающее сооружение, реконструиовано четыре перегораживающих сооружения, демонтирован мост, сделано два дюкера. Построено 11 новых водовыпусков в прудокопани и еще пять реконструировано. Возведены три жилых дома, три гидрометрических поста и два пешеходных моста, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ.По словам заместителя директора Западно-Казахстанский филиала РГП «Казводхоз», по третьему этапу предусмотрено 47,9 километра, из них на участке в 30,8 километра проведут механическую очистку и построят новый канал протяженностью в 17,1 километра. Таким образом, общая стоимость проекта составила 2,2 миллиарда тенге, с понижающим коэффициентом 1,6 миллиарда тенге, в том числе на 2017 год 1,4 миллиарда тенге, с понижающим коэффициентом 1,1 миллиарда тенге, на 2018 год 812 миллионов тенге, с понижающим коэффициентом 584 миллиона тенге. Строительно-монтажные работы по объекту снова выполняет Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» с привлечением субподрядчика ТОО СК «АзияТехСтрой». - На сегодняшний день второй и третий этап мы планируем завершить в ноябре 2017 года. Канал очищаем в основном от камышей. Расширяем его с трех метров до десяти. Делаем углубление. Вся рабочая территория разбита на участки в 100 метров. На сегодняшний день здесь работает 16 экскаваторов из них и гидравлические и тросовые, 10 больших бульдозеров, 25 погрузчиков, несколько «КамАЗов» и два автокрана, - поведал Тулеген ГУМАРОВ. Как отметили в «Казводхоз», трудности с которыми им пришлось столкнуться при проведении реконструкции Кирово-Чижинского канала, это потерянное время на некоторые согласования. - К примеру, нам достаточно долго пришлось согласовывать переход газопровода из-за высокого давления в 35-40 атмосфер на определенной местности. Иногда нам попадаются недобросовестные поставщики строительных материалов, это тоже одна из основных проблем для нас. Существует нехватка специалистов для управления экскаваторов, - сообщил Тулеген ГУМАРОВ.Также он отметил, что на строительство канала привлекаются местные жители с соседних сел. - Вообще на данный момент в СК ТОО«Азия Тех Строй» задействовано примерно 70 рабочих, а в РГП «Казводхоз» порядка 45 человек. Стараемся привлекать работников с соседних сел. В нашем подряде пока начитывается три местных сотрудника. Работа организована вахтовым методом: 25 дней рабочих на 5 дней отдыха. Для тех, кто тут находятся, созданы все условия для житья, то есть хозяйственно-бытовые условия. Организовано три бригады - одна механизированная, - поведал Тулеген ГУМАРОВ. Между тем, как рассказал мастер пикета №1468, одного из участка третьего этапа Павел, на его участке трудится более десяти человек. - Это нелегкий труд. Но для нас созданы все условия. На этом участке мы строим гидротехнические сооружения. На основание кладем плиты, потом все это бетонируем, под основание подсыпаем щебень ПГС, сбоку плит делаем бетонную диафрагму, все красим, затем изолируем. На этом пикете мы уже находимся четвертый день. Уже успели разобрать автомобильный мост, который находился в аварийном состоянии. Извлекли сваи и убрали старый бетон, - сообщил матер участка Павел. Стоит отметить, что два раза в неделю на место проведения основных работ приезжает с проверками технический надзор. - Он приезжает со специальном прибором, где определяет состояние и качество бетона. А уже по результатам анализов, выдает нам поправки, если они, конечно, у нас есть, - сказал Павел.Тулеген ГУМАРОВ отметил, что на третьем этапе Кирово-Чижинского канала было построено 11 гидротехнических сооружений. - В том числе 5 пригораживающих – шлюзов регуляторов с переездом, столько же открытых переездов и один концевой сброс с перепадом. 15 водовыпусков в прудокопань и два водовыпуска в лиман. Что касается прудокопаней, то сделаны подводящие каналы на 28,72 километра, из них проектируемые 24,87 и 3,85 километров расчистки. По данным всего сделано 26 прудокопаней, в 23 провели расчистку и три сделаны новые. Созданы три водовыпуска для насосных станций, один комплект передвижной насосной станции. Построены восемь трубчатых переездов, через подводящие каналы и дороги. Сделано более 17 километров эксплатуационной дороги вдоль канала нулевого профиля, один гидрометрический пост, один жилой дом с хозяйственными постройками и три пересечения канала МГ «САЦ», - пояснил директор РГП «Казводхоз». Тулеген ГУМАРОВ рассказал, что по четвертому этапу реконструкции предусматривается строительство плавучей насосной станции на реке Урал в районе поселка Кушум для подпитки Кирово-Чижинского канала в летне-осенний период. - На сегодняшний день разработка проектно-сметной документации и реализации проекта предложено внести в план мероприятии государственной программы управления водными ресурсами Казахстана, - отметил Тулеген ГУМАРОВ. В РГП «Казводхоз» пояснили, что для области немаловажна подача волжской воды в реки Большой и Малый Узени.Стоимость услуг по подаче одного кубического метра волжской воды Саратовским каналом составляет 3,3 рубля.- Что касается подачи волжской воды из Палласовской системы Волгоградской области Российской Федерации в Жаныбекскую систему Западно-Казахстанской области, то водозабор в Жаныбекскую оросительно-обводнительную систему производится из Палласовской системы Волгоградской области Российской Федерации стационарными насосными станциями из реки Волга. Вода подается для водообеспечения населенных пунктов двух районов области Жаныбекского и Бокейординского, - сказал замдиректора «Казводхоз».- Все зависит от водности года и инфляций. Но после реконструкции Кирово-Чижинского канала будет решено очень много существенных проблем. Будет чувствоваться реальная экономия, - подытожил Тулеген ГУМАРОВ.