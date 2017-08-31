Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ, празднование Дня города начнется 2 сентября. - 2 сентября в 19.00 на набережной реки Урал пройдет фестиваль традиционного искусства "Жайык сазы". 3 сентября в 19.00 около "Салтанат сарайы" будет организован показ ретро-автомобилей и авто с интересным тюнингом. После на площади пройдет концерт с участием местных артистов, - пояснил Мирболат МИРЖАНОВ. - 5 сентября будут подведены итоги конкурса на лучшую фотографию и видеоролик в соцсетях про Уральск. 7 сентября в 19.00 в парке культуры и отдыха состоится фестиваль "Домбыра party". - 8 сентября на стадионе имени Атояна в концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады - Торегали ТОРЕАЛИ, Ерке ЕСМАХАН и Сон ПАСКАЛЬ. Билеты на концерт будут раздаваться бесплатно в четырех точках - касса стадиона, Дворец Молодежи, центр творчества имени Кадыра Мырза Али и в кассе Областной филармонии. После выступления звезд уральцев ожидает красочный фейерверк. 9 сентября в 17.00 в Казахском драматическом театре также будут подведены итоги конкурса красоты "Мисс Уральск-2017". 9 сентября на арбате с 10.00 до 16.00 пройдет фестиваль детского творчества, где горожан ждет концертная программа и театрализованное представление с живыми скульптурами, - заявил Нуржанов. Еще один большой концерт ко Дню города пройдет на площади Абая 9 сентября в 20.00. Перед уральцами выступят Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов. Стоит отметить, что в МПС УВД г. Уральск сообщили, что 8 сентября будут перекрыты улицы Даумова и Хусаинова. - Парковка автомобилей в этот день будет осуществляться по проспекту Евразия. При входе на стадион будет осуществляться досмотр личных вещей посетителей. 8 сентября при проведении ретрофестиваля на площади Абая будет закрыт участок дороги по проспекту Достык от улицы Досмухамедова до улицы Сарайшык, - пояснили в МПС УВД г. Уральск. Полицейские напоминают, что за нарушение правил поведения на массовых мероприятиях физическими лицами предусмотрена административная ответственность.