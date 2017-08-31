Родители двойняшек являются инвалидами второй группы, их пенсии едва хватает, чтобы сводить концы с концами. По словам мамы детей Людмилы, дети перешли во второй класс, учатся в школе им.Чехова, которая расположена недалеко от дома, на занятия ходят сами, потому как женщина передвигается исключительно на четвереньках и говорит очень плохо. По словам соседей, Людмила и Владимир - бывшие наркоманы, в результате побочного эффекта, вызванного приемом сильнейших наркотических веществ, у супругов отказали ноги и частично пропала речь. Сами дети - очень активные и любознательные ребята, несмотря на тяжелое положение родителей, двойняшки не унывают и поддерживают друг друга. - Живем мы на пенсию, которую получаем с мужем - 70 тысяч тенге, платим за комуслуги, покупаем необходимые продукты, лишних денег на детей даже не остается, - с трудом говорит Людмила. Семья из 4 человек ютится в комнате общежития, им как никогда необходима помощь волонтеров - в доме нужна генеральная уборка, косметический ремонт и поддержание чистоты хотя бы один раз в неделю. По словам женщины, стиральной машины у них нет, стирать приходится вручную, что также удается делать с большим трудом. Продуктами иногда снабжают соседи и неравнодушные люди - приносят крупы, овощи и фрукты. Самих детей, к сожалению, дома не оказалось. По словам соседского мальчика, который принес семье дыню, Костя и Каролина гуляют далеко от своего двора - собирают крышки от колы и обменивают на призы в ближайших магазинах. На сегодняшний день двойняшкам срочна нужна школьная форма и обувь 29-30 размеров, чтобы наравне со своими сверстниками 1 сентября пойти на линейку.Телефон не указывается по причине того, что родители плохо разговаривают.