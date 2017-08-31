На станции скорой помощи сообщили, что 40-летнего водителя Toyota Camry и 68-летнюю женщину госпитализировали в травматологическое отделение больницы. 69-летний мужчина после осмотра врачей был отпущен домой. Водитель трактора в больницу не обращался. Очевидцы происшествия рассказали, что столкновение произошло из-за того, водитель автомобиля Toyota Camry на перекрестке не пропустил трактор. В результате столкновения трактор опрокинулся и в буквальном смысле переломился на две части. Полицейские эвакуировали транспортные средства на штрафстоянку.