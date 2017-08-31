Участие в нем примут казахстанские бойцы, которые сразятся с соперниками из Бразилии, Тайланда, России, Австрии, Южной Африки. - Все соперники наших спортсменов являются опытными бойцами, чемпионами своих стран, поэтому нас ждет незабываемое зрелище, - сообщили в управлении физической культуры и спорта Атырауской области. – Город еще не отошел от спортивного фестиваля "Atyrau Sport Fest 2017" мы решили не сбавлять накал и устроить по-настоящему зрелищное шоу для всех любителей боевых искусств. Организаторами турнира выступают управление спорта и физической культуры Атырауской области, Профессиональный клуб «Елухан» Федерации муайтай РК и Атырауский филиал Федерации муайтай РК. Турнир стартует в 18:00 местного времени в Ледовом дворце. Вход свободный.