Это уже вторая тройня в этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». В ЗКО вновь родилась тройня Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, у жительницы Акжайыкского района первого июля начались преждевременные роды на 29 неделе беременности. Сегодня, пятого сентября, их выписали из роддома.
-  Дети родились вестом 1 390, 1 310, 830 грамм. Их назвали Ерназ, Айназ, Алмаз. Семья живёт в Акжайыкском районе. Дома ещё четверо детей. Старшая дочь, потом сын и младшие двойня - мальчики. Теперь семья будет воспитывать семерых детей, - пояснили в облздраве.
В 2019 году в Уральске появилась на свет тройня. У семьи Гупрановых родились девочки, которых назвали Козайым, Жанайым и Бегайым. В прошлом году у семьи из Шынгырлауского района появились на свет три мальчика, их назвали Айдын, Айбар и Омар. В этом году у семейной пары 29-летнего Елдоса Сагадатова и 28-летней Акмарал Жумазовой из посёлка Жанибек родилась тройня. Девочек назвали Амина, Мадина, Рамина.