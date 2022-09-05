Президент посетил эвакуационный пункт, сообщает Акорда. Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области Фото Борт№1 в Telegram Он развёрнут на базе школы в селе Аулиеколь. Глава государства встретился с пострадавшими и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.
– К сожалению, произошёл большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее, – заявил президент.
Токаев поговорил и с волонтёрами, он выразил им благодарность за оказываемую помощь. Напомним, президент прилетел в регион утром пятого сентября.

Лесной пожар в Костанайской области

Возгорание началось второго сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы. Изначально тушение осложнялось ветром, жаркой погодой и отсутствием подъездных путей из густой растительности. На месте пожара сразу создали оперативный штаб, на место выехал глава МЧС. 10 человек пострадали, погиб пенсионер с инвалидностью (он отказался эвакуироваться), огонь повредил и уничтожил 108 строений. Горят более 43 тысяч гектаров. Во всех региональных филиалах партии AMANAT открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших. Ассамблея народа Казахстана объявила об организации помощи. Финансовое пожертвование можно перечислять на открытый для пострадавших расчётный счёт, карта Kaspi привязана к номеру телефона 8-747-482-64-49. Генеральная прокуратура ведёт расследование.