Канат Муканов должен выплатить и размер взятки, передаёт портал «Мой ГОРОД». В прокуратуре ЗКО подтвердили задержание начальника отдела миграционной службы Канат Муканов. Фото из архива "МГ" Каната Муканова задержали 11 апреля этого года сотрудники антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Позже стало известно, что начальника отдела миграционной службы управления арестовали. Дело передали в суд по статьям 366 УК РК «Получение взятки» и 369 УК РК «Служебный подлог». На прениях сторон прокурор запросил 4,5 года лишения свободы для начальника управления миграционный службы Уральска. Сегодня, пятого сентября, судья Аскар Исмайлов озвучил приговор Канату Муканову.
- Суд приговорил Каната Муканова признать виновным по статьям 366 УК РК и 369 УК РК и назначить наказание в виде штрафа в размере 8,7 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе. Также зачесть наказание в виде штрафа время содержания под стражей с 11 апреля по 5 сентября (за один день содержания со штрафа вычитывается 4 МРП) и снизить размер штрафа на 1,7 миллионов тенге (то есть сумма штрафа - семь миллионов тенге). Меру пресечения изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу и освободить Муканова из под стражи немедленно, - зачитал Исмайлов.
Между тем определён срок уплаты штрафа осуждённого - один месяц. В случае неисполнения приговора, наказание будет заменено на лишение свободы. Муканов лишён звания подполковника полиции. Он также обязан выплатить в доход государства сумму взятки в размере 50 тысяч тенге. Стоит отметить, что также судом вынесено частное постановление в адрес начальника департамента полиции ЗКО об отсутствии надлежащего контроля и профилактики.