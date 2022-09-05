Отгрузки уже начались. Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Казахстан в сентябре и октябре импортирует из России до 100 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в ходе брифинга в СЦК. Топливо доставят двумя партиями.
- Это все входит в рамки индикативных балансов, это было предусмотрено изначально, такая возможность импортирования дизтоплива из РФ, как и авиакеросина. Сейчас уже отгрузки начались, «КазМунайГаз» этим непосредственно занимается, и мы сейчас уже ожидаем первую партию, - сказал глава ведомства.
Выбор поставщика он объяснил ближайшим расстоянием и наличием большого объёма. К слову, прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн, что больше на 300 тысяч тонн, чем в 2021 году.

Ситуация с дизелем в Казахстане

С 22 августа 2022 года владельцы автомобилей с казахстанскими водительскими удостоверениями могут приобрести не больше 100 литров дизельного топлива по 260 тенге за литр. При этом установлен лимит в 300 литров, при превышении которого цена на топливо увеличивается до 450 тенге за литр. Иностранцы также платят за литр дизтоплива 450 тенге. Водители считают, что АЗС ограничивают их в покупке, чтобы продать иностранцам подороже.