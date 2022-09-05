Прокурор запросил 4,5 года лишения свободы для начальника управления миграционный службы Уральска
Канат Муканов в суде полностью признал свою вину, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Канат Муканов. Фото из архива "МГ"
Каната Муканова задержали 11 апреля этого года сотрудники антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную выдачу соответствующей справки. Позже стало известно, что начальника отдела миграционной службы управления арестовали. Сейчас уже судебное разбирательство закончилось.
В Уральском городском суде состоялись прения сторон под председательством судьи Аскара Исмайлова. Судебное заседание началось с того, что адвокаты были против фото и видеофиксации подсудимого. Судья поддержал просьбу.
Затем первым выступил прокурор. Он отметил, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана и попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года. Он обвиняется по статье 366 УК РК «Получение взятки» и 369 УК РК «Служебный подлог».
- Считаю, что действия подсудимого квалифицированы правильно. Вина полностью подтверждена материалами уголовного дела. Прошу учесть наличие несовершеннолетних детей и признание вины. А также назначить дополнительное наказание и лишить права пожизненно заниматься государственной службой и лишить звания подполковника полиции. Если начальство совершает такие преступления, что мы можем требовать от рядовых сотрудников, - сказал прокурор.
Подсудимый Канат Муканов с трудом пояснил, что признаёт свою вину и искренне раскаялся. Адвокат подсудимого отметил, что подсудимый проработал в органах 20 лет и у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.
- Считаю, что прокурор просит чересчур суровое наказание. Подсудимый состоит на учёте как гипертоник. У него есть положительные характеристики с работы, где он выполнял всё добросовестно. Просим вас назначить наказание не связанное с лишением свободы, он и так получил своё наказание и пять месяцев отбывал в следственном изоляторе, - пояснил адвокат.
Далее выступила общественный защитник подсудимого (его старшая сестра). Она также считает, что более сурового наказания, что сейчас у него есть, быть не может.
- Запятнанная репутация, сломанная жизнь и карьера, а также мечта работать в органах внутренних дел. Проведённое время в изоляторе - это уже наказание, которое на него очень сильно повлияло. У него за время службы не было ни одного нарекания и наказания. Он должен на следующий год выйти на пенсию. Несмотря на допущенную ошибку, Канат пользуется уважением среди коллег и в семье, - сказала женщина.
Также в суде сестра озвучила, что из-за отсутствия жилья Канат Муканов оформил ипотеку в банке, имеются кредитные обязательства.
- Я очень надеюсь на вашу гуманность и справедливость и прошу назначить наказание в виде штрафа, - сказал она.
Как гарант сестра предоставила суду справку о наличии денег на своём счету на депозите и попросила приобщить справку к делу.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!