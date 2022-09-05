Проект «Зональная посадка» запустят с 10 сентября. Посадку авиапассажиров будут осуществлять в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна. При этом, несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры на посадку будут проходить в приоритетном порядке. В пилотном проекте будут участвовать авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT. Зональная посадка будет проводиться только в аэропортах, где имеются телескопические трапы - Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганды. Проект рассчитан на три месяца, по истечении которых будет принято решение о дальнейшем применении зональной посадки.