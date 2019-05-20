По словам президента международной ассоциации женщин центральной Азии Асемгуль Уразаевой, проблема в том, что многие люди, заболевшие онкологией, теряют веру в себя и свои силы. - Мы хотим поддержать людей, несущих бремя онкологических заболеваний и хотим донести до них, что очень важно и необходимо работать со своим подсознанием. Мы прекрасно понимаем, что решаются эти проблемы не просто, но их можно преодолеть. Чтобы нам не быть голословными, мы для этого приводим примеры людей, которые столкнулись в жизни с такой же трудной ситуацией. Могу ответственно заявить, что причина болезни и возникающих ситуаций всегда в нас. Человек заболевает, во-первых, потому что ему подсознательно это выгодно, а во-вторых, потому что это защитный механизм психики. И каждый должен понимать, что есть большая вероятность того, что болезнь возобновится, если человек не поменяет свой образ мышления и образ жизни, - рассказала Асемгуль Уразаева. Также организаторы рассказали, что необходимо не только не опускать руки, но и следовать всем предписаниям врачей. Особенно это касается тех, у кого раковые образования были выявлены на ранних стадиях. - Сейчас в поликлиниках и больницах проходят различные скрининги, осмотры, дни открытых дверей. Не надо пренебрегать этим, нужно пользоваться. Тем более все это бесплатно. Мы со своей стороны оказываем моральную поддержку таким людям, - заявила Асемгуль Уразаева. Кроме того, врачи областного онкологического диспансера отметили, что в последние годы в регионе наблюдается положительная динамика по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. В завершении акции организаторы показали участникам социальный ролик, а также раздали психологическую литературу, в которой рассказывается, какими методами необходимо владеть, чтобы были силы бороться с недугом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.