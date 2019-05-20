Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +19 градусов, ночью +4 градуса. В Атырау ожидается до 20 градусов тепла днем и 9 градусов тепла ночью. Дождь и +16 градусов синоптики прогнозируют днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау будет ясно. Днем температура воздуха составит +22 градуса, ночью +17 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.