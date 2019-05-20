Основатель проекта Business Power Айнаш Бижанова представила презентацию для депутатов сената Парламента РК. Она рассказала, что цель этого проекта - создать окружение, в котором невозможно не развиваться. - Business Power - это платформа для бизнесменов по старту и развитию своего бизнеса. Вообще я очень много обучалась и проходила много тренингов, понимая, что основные тренера или компании приходят к нам из России. Также я стала замечать, что наш бюджет уходит за пределы республики. Тогда ко мне пришла идея основания этой платформы. Теперь у нас есть два продукта, основной из них - это "Молекула". Это шестинедельное обучение, которое состоит из 12 занятий. Обучение проходит по старту и развитию бизнеса. Стоимость составляет 80 тысяч тенге. Полностью плановое обучение у нас прошли около 300 человек. "Молекула" у нас запустилась буквально неделю назад, старт состоится 22 июня и продлится также шесть недель. Если же люди, которые у нас обучились, не пройдут аттестацию и не получат нужного результата, то мы возвращаем деньги. Когда к нам заходят на обучение, у нас есть определенный уровень, это точка А, которая равна чаще всего нулю, или бывает уже какой-то результат в собственном бизнесе. И точка В - тот уровень, до которого хотят дойти наши обучающиеся. Мы в свою очередь делаем все, чтобы человек дошел до желаемого результата. В процессе обучения на все вопросы, которые возникают у человека, он отвечает сам. Мы не подсказываем, что делать, мы просто поддерживаем человека, ответы на вопросы они находят сами, через ключевые действия нашего обучения. 100% ответственность в основном на них, - пояснила Айнаш Бижанова. В штате команды Business Power на сегодняшний день работает 10 человек и вне штата 20. - Бизнес без вложений - это реальный бизнес. Сейчас оборот нашей компании в месяц составляет 5 миллионов тенге. Этот результат достигли мы с ноября прошлого года. Также у нас есть выездные тренинги. Мы собираем из Уральска группу людей, есть определенная категория, это бизнесмены, которые едут обучаться с нами за границу, у них доход должен составлять от 1 миллиона тенге. Там идет уже развитие бизнеса. Тренера у нас - это долларовые миллионеры и миллиардеры Казахстана. Это обучение плюс отдых за границей, то есть совмещение приятного с полезным, - пояснила Айнаш Бижанова. - Если кто-то желает к нам присоединиться всегда будем рады. Депутаты сената Парламета РК отметили, что данные проекты создает молодежь с хорошими амбициями. К слову, также в коворинг-центре был представлен интернет-канал. - В прошлом году мы открыли этот коворкинг-центр, тут есть прекрасный интернет-канал, где можно посмотреть все государственные программы. Также все общественно-политические значимые события, которые проходят в нашем городе, для молодежи мы транслируем через наш интернет канал и социальные сети. Для каждой социальной сети, есть отдельный интернет канал, - дополнил замакима Уральска Бакытжан Нарымбетов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.