Аян Дуйсембаев освобожден от должности начальника департамента полиции Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта Tengrinews.kz - Приказом Министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан, за нарушение служебной этики Дуйсембаев А.С. освобожден от должности начальника департамента полиции Атырауской области, - сообщили в министерстве внутренних дел Республики Казахстан. Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование в отношении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева. Поводом для проведения служебного расследования стало появление в социальных сетях видео, на котором человек похожий на главу департамента полиции Аяна Дуйсембаева катается верхом на лошади. В описании к видео говорится, что скакуна подарил полицейскому бизнесмен из родного села в Кызылкогинском районе. К слову, Аян Дуйсембаев недавно получил звание генерал-майора.  