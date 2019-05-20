- По данным ЗКФ РГП «Казгидромет» от 20 мая 2019 года, ночью 21 мая в ЗКО местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.