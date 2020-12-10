9 декабря на площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, на котором руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев рассказал, что за прошлый год и истекший период этого года по области было выявлено 911 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. - Из числа неиспользуемых было возвращено государству 116 тысяч гектаров, из числа возращенных вовлечено в оборот 43 тысячи гектаров, также землепользователи приступили к использованию своих участков на 458 тысячах гектаров. На сегодняшний день по области остается неиспользуемые участки на площади 330 тысяч гектаров. Также акиматы проводят работы по возврату земель, либо ведут разъяснительные работы, чтобы пользователи использовали земли, - пояснил Мурат Умралеев. Руководитель управления земельных отношений ЗКО отметил, в каких районах ЗКО было выявлено наибольшее количество неиспользуемых земель. - Не используют 180 тысяч гектаров земли в Таскалинском районе, 170 тысяч гектаров - в Сырымском районе, 130 тысяч гектаров - в Акжайыкском районе, - отметил он. - Создание геопортала состоит из двух этапов: приобретение программной продукции, на которую из местного бюджета были выделены 58 миллионов тенге. Первый этап был выполнен. Программная продукция уже установлена. В этом году было выделено 73 миллиона тенге, на эти деньги должны наполнить портал картографическими данными, провести автоматизация государственных услуг и интеграцию геопортала с информационными сервисами. Когда все это будет выполнено, тогда будет запущен геопортал, - пояснил руководитель управления земельных отношений ЗКО.