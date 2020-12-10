Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственная корпорация расширяет спектр сервисов, позволяющих получать госуслуги легко и быстро. На этот раз Правительство для граждан предусмотрело потребности казахстанского бизнеса и запустило сервис под названием «Персональный менеджер». Он предполагает услугу, благодаря которой гражданину не придётся бегать по инстанциям и собирать справки – всю мороку возьмёт на себя сотрудник госкорпорации. В рамках данного проекта юрлица могут получать госуслуги без посещения ЦОН, персональный менеджер выедет к ним в офис и сделает все сам, предоставив организации лишь конечный результат. Проект создан для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов. Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберёт нужные справки. – Персональный менеджер - это специалист, в обязанности которого входит индивидуальное обслуживание клиента, поиск наиболее эффективных инструментов, выгодных и стратегически правильных путей решения задач клиента. Он обеспечивает правильный тайм-менеджмент, чтобы компания затрачивала меньше времени на получение госуслуг. Также внедрение сервиса «Персональный менеджер» снизит нагрузку на ЦОНы и увеличит время, уделяемое сотрудниками госкорпорации на обслуживание физических лиц, - отметил заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Бауржан Каналиев.