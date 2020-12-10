Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в квартиру одного из домов микрорайона Жилгородок постучались двое неизвестных. Когда 71-летняя хозяйка открыла дверь, налётчики ворвались в дом, где силой и угрозами заставили её отдать всю наличность. Затем преступники забрали золотую цепочку, серьги, два телефона и скрылись. Общая сумма причинённого ущерба составила 479 тысяч тенге. В целях раскрытия данного преступления приказом начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева была создана специальная следственно-оперативная группа. – В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых, один из которых ранее судим за кражу, - рассказал заместитель начальника департамента Нурхат Оразбаев. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору".