Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нерапространению COVID-19, за последние сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Западно-Казахстанской области выявили 41 случай. Всего в стране с начала пандемии выявлен 136271 заболевший. Также за прошедшие сутки в Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции – 43073, летальных случаев - 454, выздоровевших - 30956.