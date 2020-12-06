Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, 4 декабря в следственном изоляторе при ДУИС задержали 25-летнего гражданина, пытавшегося передать передачу, в том числе йогурты. Именно в них сотрудники департамента нашли припрятанные препараты и неизвестное зеленое вещество (предположительно наркотики). - Незаконную передачу пытались передать задержанному по статье 188 УК РК "Кража". В учреждение прибыла оперативная следственная группа департамента полиции, "курьер" был задержан. А передачу направят на экспертизу, - сообщил заместитель начальника отдела Охраны и режима УГ-157/1 Айдар Аккажиев.