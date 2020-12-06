Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО, с момента отопительного периода на территории области зарегистрировано 109 пожаров в жилом секторе, что составило 70% от общего количества произошедших пожаров. - В пожарах в жилом секторе погибли 2 человека, 3 человека получили травмы различной степени. Материальный ущерб от пожаров в жилом секторе составил 8,5 млн тенге. В соответствии с законом Республики Казахстан «О гражданской защите» в целях недопущения гибели людей, а также стабилизации обстановки с пожарами в жилом секторе на территории Западно-Казахстанской области с 15 сентября по 25 февраля объявлен месячник по пожарной безопасности в жилом секторе. Утвержден план проведения профилактических мероприятий. Основные усилия направлены на профилактическую работу. Так 5 декабря совместно с сотрудниками ДЧС ЗКО и УЧС г. Уральска проведены по дворовые обходы жилых домов, провели профилактические беседы с жильцами, вручая памятки по соблюдению мер пожарной безопасности, - рассказали в управлении. Особое внимание специалисты уделили неблагополучным семьям. В большинстве из этих семей - злоупотребляют спиртными напитками, а дети предоставлены сами себе. Именно в таких социально-неблагополучных семьях риск возникновения пожара значительно возрастает.