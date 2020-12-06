Фото с сайта atpress.kz Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 4 декабря в микрорайоне «Береке» патрульными полицейскими для проверки документов был остановлен автобус марки «Vanffool» по маршруту Атырау-Шымкент. - При осмотре салона выяснилось, что водители автобуса переделали транспортное средство в гостиницу на колесах. Вместо пассажирских кресел в салоне были установлены двуярусные кровати (всего 28 штук), на которых в лежачем положении ехали 17 пассажиров. В автобусе также находились два водителя из Южно-Казахстанской области, - рассказали в полиции. В отношении одного из водителей были оформлены протоколы по статьям 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", 571 КоАП РК "Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и груза" и 572 КоАП РК "Нарушение режима труда и отдыха водителя". Автобус-гостиницу водворили спецстоянку.