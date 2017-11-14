Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за три дня на территории области при проведении ОПМ "Безопасная дорога" было выявлено более 1500 нарушений правил дорожного движения. - В отношении 47 водителей были составлены административные протоколы - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 54 водителя не имели прав на управление транспортным средством, из них 6 автолюбителей к тому же находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, к административной ответственности привлечен 171 водитель за превышение установленной скорости. - Три водителя выехали на встречную полосу движения, четверо были с подложными и поддельными государственными номерами, 53 не пропустили пешехода, 141 водитель был оштрафован за нарушения правил маневрирования и 223 - за непристегнутый ремень безопасности, - рассказали в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что в отношении водителей общественного транспорта было составлено 20 административных протоколов.