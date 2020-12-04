Строительство модульной инфекционной больницы в микрорайоне Жулдыз полностью завершено, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова, выступая на брифинге в РСК, сообщила, что строительство модульной инфекционной больницы должно было завершиться в ноябре. -  В принципе, все строительно-монтажные работы были завершены полностью. Подрядчик, помимо медицинского оборудования должен поставить кислородную подстанцию. Поставку мы ожидаем 10 декабря, - пояснила Гульнар Абдрахманова. Она также рассказала о готовности медперсонала для работы в новой больнице. - На сегодняшний день нужное количество работников набрано. Персонал обучен для работы в инфекционном стационаре в условиях КВИ на базе нашего Западно-Казахстанского медколледжа. Все обучены согласно клиническим протоколам, - сообщила Гульнар Абдрахманова. Замруководителя облздрава отметила, что в новой модульной больнице будут задействованы также врачи из инфекционной больницы. Всего в этом году в область прибыли 116 врачей. По словам Гульнар Абдрахмановой, показатель общей заболеваемости населения ЗКО составляет 1240,7 на 100 тысяч населения. Темп прироста заболеваемости – 0,82. - На 4 декабря зарегистрировано всего 8 181 случаев заразившихся коронавирусом, из них 4053 - симптомные и 4128 - бессимптомные. На сегодняшний день 89,8 % заразившихся (7 351 человек) выздоровели. Из них 3414 человек - выздоровевшие на стационарном и 3 937 человек - на амбулаторном уровне. Умерли 131 человек. В семи  инфекционных стационарах на 359 коек, находятся на лечении 136 человек. Наполняемость 37,8%. Из них на 41 реанимационных койках получают лечение 9 человек. Наполняемость составляет 21,9%, - сообщила Гульнар Абдрахманова. Напомним, в Уральске строится модульная инфекционная больница, которая рассчитана на 200 койко-мест. Общая площадь больницы составит более 7 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 180 коек для стационара и еще 20 коек для отделения реанимации и интенсивной терапии.  