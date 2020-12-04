Скриншот с видео Авария произошла днем 4 декабря на Омеговском путепроводе. По предварительным данным, столкнулись четыре машины. Как именно произошло ДТП - неизвестно. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что результате аварии пострадали четыре человека: мужчины 21 и 22 лет и женщины 35 и 77 лет. – С подозрением на сотрясение мозга транспортированы в травмпункт областной многопрофильной больницы три человека. 22-летний мужчина от госпитализации отказался, - сообщили в облздраве. Стоит отметить, что после аварии на мосту образовались пробки. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что ДТП произошло в 11.50. Водитель автомашины марки BMW не справился с рулевым управлением, столкнулся с бордюром моста, выехал на полосу встречного движения. – В результате произошло столкновение еще трех авто. В отношении водителя BMW составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - отметили в полиции.