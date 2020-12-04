Фото из архива "МГ" Инцидент произошел 4 декабря около 1.00 недалеко от села Майкомген Жылыойского района. Сотрудники полиции попытались остановить автомашину марки УАЗ 390945-441, однако её водитель не подчинился законным требованиям. – Началась погоня, в ходе которой один из пассажиров преследуемого авто выстрелил в сторону полицейской "Нивы". В ответ стражи порядка произвели из табельного оружия один предупредительный выстрел в воздух, а затем по колёсам. Только после этого УАЗ был остановлен. В результате на месте задержан подозреваемый 25-летний мужчина, житель села Боранкул Мангистауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ИЖ» 16-го калибра, - проинформировал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.