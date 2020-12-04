Как рассказал заместитель начальника управления полиции по оперативной работе г.Уральск Нурлан Бисенов, в ноябре участились кражи из частных домов в районе Старого аэропорта. Зачастую кражи совершались в вечернее время с 17.00 до 23.00. – Злоумышленники наблюдали за домом, убеждались, что в жилье никого нет, свет выключен, отжимали пластиковые окна и проникали в дома. Предметом посягательства являлись ценные вещи, золотые изделия, шубы и ноутбуки. Самый большой ущерб составил 1,5 млн тенге. В ходе проведения розыскных мероприятий был задержан 25-летний житель области, он ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Во время обыска по месту жительства мы изъяли у него вещественные доказательства, некоторые вещи он уже успел продать, эти вещи мы изымаем. Часть похищенного уже вернули законным владельцам. Задержанный подозревается в совершении восьми краж именно в этом районе. Сейчас полицейские устанавливают других соучастников преступления, которые возможно также причастны к кражам, - рассказал Нурлан Бисенов. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.